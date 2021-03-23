مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان اخران نتيجة حادث سير انقلاب عجلة واحتراقها على طريق زملة حمدي في الطارمية".