بالارقام كميات السكر المجهزة في بغداد والمحافظات للحصة التموينية

وقالت الوزارة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان الكميات التي جهزت ومنذ التعاقد عليها مع المناشيء الوطنية ولغاية اعداد هذا البيان توزعت بين مواقع بغداد 16988 طن ومحافظات نينوى 7277طن وكركوك 3217 طن وديالى 3446 وصلاح الدين 3126 طن والانبار 3647 طن وبابل 4042 طن وكربلاء 4644 طن والنجف 3213 طن والديوانية 2808 طن والمثنى 1851طن والبصرة 6326 طن وميسان 2416طن وواسط 2919 طن وذي قار 4388 طن ودهوك 1900 واربيل 454 طن والسليمانية 3308 طنً.مشيرة الى ان نسبة التجهيز بما يعادل 93‎%‎ مع توفر الرصيد الكافي لاكمال تجهيز الكميات المتبقية من الحاجة الفعلية لكل محافظة.ولفتت الوزارة الى انها تعاقدت الاثنين الماضي مع أحد المعامل الوطنية لشراء 80 ألف طن من مادة السكر لتوزيع وجبة جديدة ضمن مفردات البطاقة التموينية وان عمليات التجهيز ستستمر في كل المناطق في بغداد والمحافظات لحين استكمال تجهيز الوكلاء بكافة الحصص المقررة من مادتي السكر والزيت .