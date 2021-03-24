الصناعة توعز لشركاتها بتنفيذ نظام الاتمتة لمكافحة الفساد

وقالت الوزارة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان الوزارة اوعزت الـى شركاتهـا بِتنفيـذ مشـروع الأتمتـة ونظـام الأيـزو ( ٣٧٠٠١ ) لِرفـع مُستـوى العمـل والأداء فيهـا إنسجاماً مع توجهات مجلس الوزراء والأمانة العامة لِمجلس الـوزراء.حيث أصـدرت الدائرة القانونية في وزارة الصناعة والمعادن إعماماً الى جميع التشكيلات التابعة للوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد مع كُل من الشركة العامة للأنظمة الإلكترونية والشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي التابعتين للوزارة لتنفيذ مشروع الأتمتة ونظام الأيزو ( ٣٧٠٠١ ) لأهميتها في تيسير الأعمال ومُكافحة الفساد وتقليل الإعتماد على المُراسلات الورقية وضمان السُرعة في إنجاز المُعاملات وبما يصُب في مصلحة الشركات ويخدم عملهـا .