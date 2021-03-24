بأستثناء مرحلة واحدة.. تربية إقليم كوردستان تقرر الإبقاء على إغلاق المدارس

وقال رئيس لجنة التربية والتعليم في برلمان كوردستان عبد السلام دولمري في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه "حاليا أبواب المدارس من المرحلة الاولى لغاية المرحلة 11 ستبقى مغلقة لأنه بحسب تقارير وزارة الصحة فإن الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر".واضاف إن "طلاب مرحلة الـ 12 "السادس الاعدادي" سيستمرون في مواصلة الدراسة في المدارس وفق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية".