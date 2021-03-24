بالصور: اعادة افتتاح شوارع مهمة في منطقة الشعلة ببغداد

اعلنت مديرية الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، اعادة افتتاح شوارع مهمة في منطقة الشعلة غربي بغداد ضمن حملة خدمية واسعة.

وذكر بيان لاعلام الحشد ورد للسومرية نيوز، ان "الكوادر المتخصصة في المديرية بالتعاون مع أمانة بغداد بلدية الشعلة، قامت بتنفيذ حملة تنظيف وفتح للشوارع المهمة في منطقة الشعلة أسفل جسر سريع الشعلة واعادت اتففاحه من جديد"، مشيرا الى ان "المكان المذكور والذي يعد طريقا حيويا للعجلات ولطلبة المدارس كان قد اغلق بسبب تكدس النفايات والانقاض واصبح مرابط للمواشي والاغنام ".

كما وقامت الكوادر المتخصصة في المديرية بحسب البيان، "بإعادة افتتاح الشارع القريب على مجمع النور السكني والذي يربط شارع الوزراء بحي الرواد بعد رفع اغلب الانقاض وازالة التجاوزات لأصحاب الاغنام والمواشي"، لافتا الى ان "الاجراء لاقى ترحيبا من قبل الأهالي الذين اشادوا بجهود الحشد وخدماته مثمنين دورهم الكبير في جميع الميادين".