بالصور: اخماد حريق اندلع داخل احد فروع مصرف الرافدين في بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل احد فروع مصرف الرافدين في العاصمة بغداد .

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "فرقها تمكنت بغضون دقائق من اخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مصرف الرافدين فرع القصر الأبيض في منطقة الكرادة وسط بغداد".



واشارت الى ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت الحريق الذي اندلع في الطابق الثالث حيث يحتوي على اثاث مستهلك وابعدت النيران عن طوابق المصرف وانهت الحريق دون تأثر عمل المصرف" لافتة الى عدم تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

هذا وقد طلبت مديرية الدفاع المدني بحسب البيان "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق".