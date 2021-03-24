حقوق الإنسان تطالب بتثبت موظفي عقود الانتخابات على الملاك الدائم

وقالت المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "تدعو الحكومة الى انصاف موظفي العقود في مفوضية الانتخابات".وأضافت: "مر اكثر من ١٢ سنة على تواجدهم بالمفوضية وتقديمهم للجهود القيمة اثناء ممارسة اعمالهم في كافة العمليات الانتخابية والعديد منهم استشهدو واصيبو نتيجة استهداف المراكز الانتخابية بالعمليات الارهابية يستدعي من الحكومة ووزارة المالية وقفة جادة لانصافهم وتثبيتهم على الملاك الدائم".وبحسب البيان، "طالبت المفوضية، الحكومة ووزارة المالية الى صرف رواتبهم المتاخرة منذ اربعة اشهر كونهم من ذوي الدخل المحدود واصحاب عوائل ويستحقون وقفة انسانية حقيقية لانصافهم".