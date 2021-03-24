وزير التربية يتسلم دعوة رسمية لزيارة انقرة

وقالت وزارة التربية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن وزيرها استقبل في مكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا في العراق فاتح يلدز والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون في المجالات التربوية والتعليمية بين البلدين الصديقين، حيث قام السفير التركي بتسليم دعوة وزير التربية في جمهورية تركيا الى الدليمي لزيارة تركيا".وأشاد الدليمي خلال اللقاء "بمستوى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة التعليمية مبدياً رغبة العراق في تبادل الزيارات بهدف الاستفادة من تجارب وخبرات الجارة تركيا فيما يتعلق بتطوير المنظومة التعليمية في البلاد".بدوره، أكد سفير جمهورية تركيا الى "ضرورة الإفادة من مؤشرات التعليم الرقمي في العالم وتطبيقها ما بعد الجائحة، مؤكدا في الوقت نفسه المضي باتجاه التنسيق والتواصل بين الطرفين لتحقيق ما يخدم الأهداف المشتركة".