بالوثيقة .. إعفاء مدير صحة الديوانية وتكليف بديلاً عنه

قرر وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الأربعاء، إعفاء مدير عام دائرة صحة الديوانية أحمد عبد شنين كاظم، من منصبه، وتكليف يحيى فالح محمد بدلاً عنه.

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