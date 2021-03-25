المرور يوضح الية انجاز معاملات المواطنين في ظل جائحة كورونا

وقـــال مــديــر الــعــلاقــات والاعــــلام فـي المــديــريــة الـعـمـيـد حــيــدر عـبـد الـكـريـم في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز" ان الآلـيـة الـتـي اعتمدتها المديرية تضمنت الابـقـاء على ساعات الـدوامـين الصباحي والمسائي، فضلا عن حساب اعـداد الموظفين المتواجدين خـلال ساعات العمل واعـداد المراجعين لـضـمـان حـــالات الـتـبـاعـد الاجـتـمـاعـي وعدم حصول زحام، تطبيقا لإجراءات الـوقـايـة من جائحة كورونا.واشار عبد الكريم الى ان المديرية ستطبق اي قرار او تـعـلـيـمـات او تـوجـيـهـات تـصـدر من قبل مدير المـرور العام بشأن زيـادة او نـقـصـان سـاعـات الـــدوام الـرسـمـي في دوائر المرور كافة وسنقوم بالإعلان عن تلك القرارات مباشرة.ولفت الى، ان الهم الاول والاخـيـر للعاملين بـالمـديـريـة، هو ايجاد الالية المناسبة لإنجاز معاملات المواطنين بأسرع طريقة ممكنة ومن دون أي معوقات.