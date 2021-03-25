التجارة تصدر قوائم ومواعيد قطع الوكلاء لمادة الطحين

اعلنت وزارة التجارة عن جداول مراجعة وكلاء الطحين لمراكز القطع في بغداد وفروعها بالمحافطات لتسلم قوائم تجهيز الوكلاء بالحصة الثالثة من الطحين.

وقالت الوزارة انها باشرت بقطع قوائم تجهيز الوكلاء لمادة الطحين الحصة الثالثة وحصة الطحين الصفر لشهر رمضان.



واوضحت الوزارة ان تعليمات واضحة قد صدرت إلى موظفي القطع بتسهيل اجراءات مراجعة الوكلاء والالتزام بتنفيذ الخطة التسويقية بالقطع والتجهيز، داعية في الوقت ذاته الوكلاء الى الالتزام بمواعيد المراجعة المعلنة مع الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة.