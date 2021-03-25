توجيه من وزير التربية الى المديريات العامة في المحافظات بشأن الامتحانات

وقال الدليمي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "على جميع المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة والادارات المدرسية، ضرورة الاهتمام بالإجراءات الوقائية والاستمرار بتنفيذ اعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية بالتعاون مع الجهات الصحية والمعنية للحد من انتشار فيروس كورونا".وشدد على "تطبيق اجراءات الوقاية الصحية والتقيد بها، فضلاً عن الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي، واستمرار تطبيق شروط السلامة حفاظاً على طلبتنا"، معربا عن "الشكر والتقدير لأبطال الجيش الابيض والفرق الصحية المتواجدة في المدارس للأشراف على تطبيق التوجيهات أعلاه لديمومة العملية التربوية والتعليمية وانجاح الامتحانات".