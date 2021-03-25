Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
سوريا تتهم القوات الأمريكية بإرسال "قمح مسروق" إلى العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ادوية سامراء تطرح ادوية جديدة من ضمنها علاجات اطفال

محليات

2021-03-25 | 04:41
ادوية سامراء تطرح ادوية جديدة من ضمنها علاجات اطفال
1,729 مشاهدة

طرحـت الشركة العامة لِصناعة الأدوية والمُستحضرات الطبية في سامراء المُستحضرين سيبروسام (حبوب) وتُسليت (شراب) للأطفال.

وقـالت الشركة في بيان صحفي انها أنتجت المُستحضر النمطي سيبروسام حِبوب بِتركيز Mg 500 Mg 750 ، يناسب الذوق العام ومُشابه لِمثيلاته من الأدوية المُستوردة.

لافتة الى ان المُستحضر يُصنف كمُضاد حيوي واسع الطيف ويُستخدم لِعلاج التهابات الجهاز التنفسي والتهابات المسالك البولية بالإضافة إلى التهابات البروستات الحادة والمُزمنة والسيلان والاتقاء الجراحي كما ويُستخدم للوقاية من التهاب السحايا والتهاب العيـن .

وأضـافت الشركة بأن كوادر مصنع ابن النفيس الإنتاجي للشراب عاودت إنتاج المُستحضر النمطي ( تُسليت شراب 100مل ) بِشكله الجديد من حيث التعبئة والتغليف والذي يُستخدم لِمُعالجة السعال الأطفال

مشيرة الى ان المُستحضر يتم تصنيعه وفقاً للمعايير والدساتير العالمية في مجال الصناعة الدوائية ويُنافس المُستورد وذات كفاءة عالية وأسعار بسيطة تُناسب دخل المواطن العراقي المحـدود .
 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

محليات

اقتصاد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:11 | 2021-03-25 11:11
10:45 | 2021-03-25 10:45
10:43 | 2021-03-25 10:43
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الكشف عن توصية جديدة بشأن حظر التجوال
25.68%
07:36 | 2021-03-24
الكشف عن توصية جديدة بشأن حظر التجوال
07:36 | 2021-03-24
أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
16.51%
03:02 | 2021-03-24
أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
03:02 | 2021-03-24
الصحة تعلق على تسجيل أعلى نسبة إصابات بكورونا وتوجه نصيحة
15.43%
10:30 | 2021-03-24
الصحة تعلق على تسجيل أعلى نسبة إصابات بكورونا وتوجه نصيحة
10:30 | 2021-03-24
حقيقة صدور برقية بخصوص انذار (ج) والتحاق الضباط والآمرين
14.35%
06:21 | 2021-03-25
حقيقة صدور برقية بخصوص انذار (ج) والتحاق الضباط والآمرين
06:21 | 2021-03-25
بعد تسجيل أعلى إصابات.. الصحة تعلن تصاعد الوضع الوبائي &quot;بشكل خطير&quot;
14.02%
14:21 | 2021-03-24
بعد تسجيل أعلى إصابات.. الصحة تعلن تصاعد الوضع الوبائي "بشكل خطير"
14:21 | 2021-03-24
الموقف الوبائي: أكثر من 6 آلاف إصابة و 29 وفاة بكورونا
14.01%
09:05 | 2021-03-24
الموقف الوبائي: أكثر من 6 آلاف إصابة و 29 وفاة بكورونا
09:05 | 2021-03-24
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.