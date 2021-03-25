ادوية سامراء تطرح ادوية جديدة من ضمنها علاجات اطفال

وقـالت الشركة في بيان صحفي انها أنتجت المُستحضر النمطي سيبروسام حِبوب بِتركيز Mg 500 Mg 750 ، يناسب الذوق العام ومُشابه لِمثيلاته من الأدوية المُستوردة.لافتة الى ان المُستحضر يُصنف كمُضاد حيوي واسع الطيف ويُستخدم لِعلاج التهابات الجهاز التنفسي والتهابات المسالك البولية بالإضافة إلى التهابات البروستات الحادة والمُزمنة والسيلان والاتقاء الجراحي كما ويُستخدم للوقاية من التهاب السحايا والتهاب العيـن .وأضـافت الشركة بأن كوادر مصنع ابن النفيس الإنتاجي للشراب عاودت إنتاج المُستحضر النمطي ( تُسليت شراب 100مل ) بِشكله الجديد من حيث التعبئة والتغليف والذي يُستخدم لِمُعالجة السعال الأطفالمشيرة الى ان المُستحضر يتم تصنيعه وفقاً للمعايير والدساتير العالمية في مجال الصناعة الدوائية ويُنافس المُستورد وذات كفاءة عالية وأسعار بسيطة تُناسب دخل المواطن العراقي المحـدود .