بالفيديو: إنطلاق جولة مباحثات وزارية بين العراق الأردن ومصر

قمة رئاسية ثلاثية ستحتضنها بغداد في نهاية الشهر الجاري القمة ستجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفاتح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني ليتم تناول اهم الملفات على طاولة الحوار لاسيما الملف الاقتصادي الذي يسعى العراق لتنميته فيما لم يتفائل مختصون بهذا البروتوكول الذي قالوا انه لن يختلف عن سابقاته.ويبدو أن القمة لا تخلو من الجوانب السياسية، فهناك توجه لدى بغداد لتحسين علاقاتها مع دول الجوار، في وقت اكدت الحكومة ان ارض العراق تتحول الى مركز دبلوماسي مهم لقادة الدول من أجل أن تلعب بغداد دورها المحوري الطبيعي.وضمن اجتماع مطول لمجلس الوزراء تناول الحاضرون جُملة من الملفات والمواضيع ومن أبرزها انشاء المدينة الاقتصادية في صحراء السماوة ومشروع التكامُل الصناعي الثُلاثي..وما يتعلق بالطاقة والتبادل التجاري والاستثمار وركزت على البنى التحتية والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات الارهابية.