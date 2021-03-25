الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه البنك المركزي بإعادة جدولة القروض

وقالت الامانة في ورد للسومرية نيوز، ان "ذلك جاء استنادا إلى توصيات اللجنة الفرعية لقروض البنك المركزي المنبثقة عن اللجنة العليا المختصة بوضع آلية لمنح القروض للمشاريع من دون فائدة أو فائدة مخفضة، بالاستفادة من المبالغ المرصودة لتمويل تلك المشاريع، والإشراف عليها، بهدف تفعيل القطاع الاقتصادي (القطاع الخاص) وتسهيل إجراءاتها".واضافت انه "تقرر إعادة جدولة القروض السابقة الممنوحة من صندوق الإسكان والمصرف العقاري، مدة القرض (20) سنة مع إلغاء الفائدة البالغ مقدارها ( 2%) المحتسبة على القروض السابقة، بدءاً من تاریخ 29/11/2020، والمصرف الصناعي، مدة القرض (15) سنة مع فائدة مقدارها ( 3% ) على تلك القروض".وتابعت انه "تقرر ايضا اعتماد جدول الخطة الإئتمانية لمبادرة البنك المركزي للمحافظات كافة (بحسب معياري الكثافة السكانية ونسبة الفقر)، فضلا عن اعتماد جدول توزيع الائتمانات لقروض مبادرة البنك المركزي بحسب المحافظات والقطاعات المشمولة (صناعي، إسكان، زراعي)"، موضحة انه "تم اعتماد كفالة الموطنة رواتبهم في المصارف المجازة من البنك المركزي العراقي سواء الملاك الدائم، أو عقودا، أو متقاعدين، أو منسوبي الأجهزة الأمنية، حيث سيعد توطين الراتب لدي أي من المصارف المجازة وحجز الوحدة السكنية كافيا لمنح القرض من دون الحاجة إلى كفيل آخر".واكدت الامانة انه "سيتم شمول المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأحكام الفقرة ( ي ) من المادة ( 2) من آليات الإقراض المبلغة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 29/11/2020".