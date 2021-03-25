وزير العدل يبحث مع السفير الامريكي استرجاع اثار العراق

بحث وزير العدل سالار عبد الستار، اليوم الخميس، مع السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر استرجاع الآثار العراقية.
وذكر اعلام وزارة العدل في بيان ورد السومرية نيوز ، إن "وزير العدل سالار عبد الستار بحث مع السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر، أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات القانونية وسبل تفعيلها في المستقبل القريب".
واشار عبد الستار خلال استقباله للسفير الامريكي إلى "عمق العلاقات الثنائية والستراتيجية بين بغداد وواشنطن"، مبينا "أهمية الاستمرار بالتعاون المشترك وتقديم الدعم لتعزيز منظومة حقوق الانسان وقطاع العدالة".
وبحث الجانبان ايضا "اهمية الاتفاق على اتخاذ الاجراءات الخاصة بالتبليغات القضائية في المحاكم الامريكية وكذلك السعي لاسترجاع الاثار العراقية وإعادتها والتي تعود لعصورٍ مختلفةٍ لحضارة وادي الرافدين".