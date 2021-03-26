بالصور: الدفاع المدني تعلن اخماد حريق سوق حي العامل الشعبي

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت الحريق الذي اندلاع داخل 30 محل تجاري تجاوز مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ 360 محل تحاري اخر مجاور لموقع الحادث ومنعت امتداد النيران إلى الدور السكنية القريبة من السوق".واضاف البيان ان "فرق اسعاف الدفاع المدني نفذت عمليات الانعاش الرؤي للمصابين بحالات اختناق نتيجة استنشاق نواتج الحريق من المواطنين قبل تامين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقى العلاج فيها".وتابع البيان انه "بعد جهود كبيرة بذلتها فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".