بالصور: آليات هندسة الحشد الشعبي ترفع الركام والأنقاض من حي الزنجيلي بالموصل

باشرت آليات الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، ضمن حملة نهضة نينوى بتنظيف وكري ورفع الركام والأنقاض من حي الزنجيلي في الجانب الايمن من مدينة الموصل .







هندسة الحشد الشعبي تنفذ حملة نهضة نينوى هندسة الحشد الشعبي تنفذ حملة نهضة نينوى