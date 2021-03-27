بالصور: الدفاع المدني ينقذ "قطة" في بغداد

انقذت فرق الدفاع المدني يوم امس الجمعة "قطة" سقطت بين جدارين لدارين في منطقة الاسكان وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد ان استنجد اصحاب الدار برجال الدفاع المدني لانقاذها من الموت المحقق، وبينت الصور فرحة لطفلة عند تسليمها القطة الصغيرة بعد انقاذها.

