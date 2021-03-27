الصدر يتحدث عن الموت ويذيل تغريدته بـ"طالب الشهادة"

تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة له على تويتر، اليوم السبت، عن مسالة الموت وابعاده الدنيوية والاخروية، ومدى تاثيراته على الحياة البشرية، وذيل السيد الصدر تغريدته بـ"طالب الشهادة"



