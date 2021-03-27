هل ستعود الحياة الى البطاقة التموينية بعد شهر رمضان؟

أما مواقع التواصل الاجتماعي فقد اتخذت البطاقة التموينية وسيلة للسخرية وصلت الى حد "النكتة" التي يتداولها عامة الناس على شبكات التواصل.ورغم التخصيصات المالية الضخمة لوزارة التجارة الا انها لم تستطع اداء مهمتها بشكل محكم في تأمين المفردات الغذائية والتي تقلصت الى اربعة مواد بعد كانت تتجاوز الاثنتا عشر مادة للمواطن قبل عام 2003 وتصل بشكل منتظم ومن دون اي تاخير بحسب اراء المواطنين.ويرى خبراء الاقتصاد ان ملف البطاقة يشهد ارتباكا نتيجة جملة تداخلات منها الادارية في عمل وزارة التجارة والتي تشمل الية ابرام العقود مع الشركات الاجنبية والعربية ودور الحكومة في التنفيذ والرقابة، ومنها خضوع مفاصل الوزارة الى المحاصصة السياسية التي تقاسمتها الاحزاب المتنفذة لادارتها بما يخدم مصالح الغرف الاقتصادية للاحزاب لتمويل نشاطات الحركات السياسية من المال العام.وبعد حملة الضغط الاخيرة عبر المطالبات والتظاهرات في معظم المحافظات شرعت التجارة اخيرا بالعمل على اعادة الروح للبطاقة التموينية حيث اوعزت بتوفير المفردات بشكل كامل خلال شهر رمضان المبارك بعد استلام التخصيصات المالية من قبل الحكومة بحسب البيانات الرسمية.الى ذلك اعلنت وزارة التجارة اليوم السبت، عن تشكيل دائرة الرقابة التجارية والمالية فرق رقابية للتواجد في مراكز ومخازن التجهيز على مدار اليوم ويكون عملها مراقبة وتدقيق انسيابية التجهيز في بغداد والمحافظات .واكدت الوزارة في بيان تلقته "السومرية نيوز" عن استنفار ملاكاتها الرقابية في كل المحافظات للتواجد في مراكز ومخازن التجهيز فضلا تشكيل فرق عمل لمراقبة وصول المود للوكلاء حسب تقسم الموظفين الجغرافي .لافتة، الى انه تم تشكيل سبع لجان في بغداد ولكل مراكز ومخازن التجهيز وكذلك بالنسبة لبقية المحافظات حيث سترفع تقارير يومية عن اجراءات عملها وتشخيص مكامن الخلل او اي تلكأ يحدث ورفع التوصيات بشان ذلك حيث يرفع التقرير لوزير التجارة للمصادقة عليه.من جانب اخر دعت مفوضية حقوق الانسان اليوم السبت، الحكومة العراقية لاعلان حالة الطوارئ الانسانية لدعم مفردات البطاقة التموينية للمواطن.وقال ‏عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان ورد ورد للسومرية نيوز، ان "ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق سيزيد من خط الفقر في العراق".وبحسب البيان، دعا الغراوي الحكومة الى التدخل الفوري باعلان حالة الطوارئ الانسانية لدعم مفردات البطاقة التموينية للمواطن"ويبقى السؤال مطروحا هل ستنجح التجارة بالاستمرار في تسليم المفردات الاربعة الطحين والرز والزيت والسكر بعد شهر رمضان أم ستعود الى وضعها القديم.