وزارة الثقافة تعتزم انشاء نصبين لشخصيتين في بغداد

وقال مدير عام دائرة المخطوطات العراقية في الوزارة، أحمد العلياوي في تصريحات صحفية تابعتها"السومرية نيوز" إن الوزارة بصدد إقامة نصبين لشخصيتين عراقيتين مهمتين، هما الشاعر الكبير الراحل محمد مهدي الجواهري، وعالم الاجتماع علي الوردي، مؤكداً أن "هذين النصبين سيكونان بطول نحو 7 أمتار ونصف المتر.وأضاف العلياوي، أن الوزارة تتناقش حاليا مع أمانة بغداد لتهيئة ساحتين في العاصمة لتثبيت هذين النصبين اللذين سيكونان بحجم تمثال الشاعر العراقي معروف الرصافي وسط بغداد.وأكد العلياوي، أن هناك بعض الساندين لحملة الوزارة لإنشاء هذين النصبين، وهم على استعداد لتقديم الدعم التام لإقامتهما"، لافتا الى أن "الجانبين الفني والتقني مهمان جداً في هذا الموضوع، وان الوزارة ستقابل فنانين ونحاتين لعرض المواصفات عليهم، وعلى وفق خضوعها للمواصفات العالمية، وملاحظة مستوى تحملهما للأجواء العراقية.واشار مدير عام المخطوطات، الى أن برنامج الحكومة منفتح على المؤسسات والدول المانحة، مع فتح أبوابها لمن يرغب بالرعاية لمثل هذه الأنشطة