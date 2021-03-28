بالصور: انطلاق الامتحانات النهائية الحضورية في الجامعات العراقية

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الامتحانات النهائية الحضورية للفصل الاول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ انطلقت، اليوم، في الجامعات العراقية الحكومية والأهلية"، مبينة أن "الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب أشرف على سير الامتحانات الحضورية وإجراءاتها في جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".وبحسب البيان، أكد الوزير التعليم، ضرورة استكمال متطلبات العملية التعليمية والامتحانات النهائية بما يُؤمن مقومات الرصانة العلمية، والالتزام بتوفير أجواء مناسبة للاختبارات ومراعاة توجيهات وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وثمن وزير التعليم العالي، "الجهود المهمة التي تبذلها الطواقم التدريسية بالجامعات العراقية في ظل التحديات الراهنة وأشاد بحرص الطلبة على استمرار التحصيل العلمي وتلقي المعرفة الأكاديمية وإكمال العام الدراسي بنجاح".