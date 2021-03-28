الدفاع المدني يجري حملة تعفير لمداخل ومخارج كربلاء المقدسة

وقال مراسل السومرية نيوز في كربلاء المقدسة ان فرق المديرية باشرت منذ صباح اليوم باجراء حملة واسعة لتعفير المواكب الحسينية في مداخل ومخارج المحافظة فضلا عن نشر البوسترات وتوزيع المنشورات على الزائرين لغرض التاكيد على الوقاية واجراءات السلامة الصحية المتبعة لمواجهة وباء كورونا بين الزائرين.هذا وتستعد محافظة كربلاء المقدسة خلال يوم غد الاثنين الى استقبال الملايين من المؤمنين الوافدين من مختلف المحافظات العراقية لاداء شعائر النصف من شعبان وزيارة مرقدي الامامين الحسين والعباس عليهما السلام بمناسبة ولادة الامام المهدي عليه السلام.