النزاهة: الحبس الشديد لمدير بلدية تسبب بضرر يفوق 6 مليارات دينار

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ان "محكمة جنايات واسط اصدرت قراراً يقضي بالحبس الشديد لمدير بلديَّة أسبق مُدَّة ثلاثة سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، موضحةً أن القرار تضمَّن إلزام المُدان بدفع قيمة الضرر البالغة (6,200,000,000) مليارات دينار".وتابعت أنَّ "تفاصيل القضيَّة تُشير إلى إقدام المُدان خلال مُدَّة تكليفه بمهام مدير بلديَّة بإعطاء عدم جدوى اقتصاديَّة لقطعة أرضٍ داخل المحافظة تبلغ مساحتها (24) دونماً تمَّ استملاكها وفق القرار (117 لسنة 2000)".وتنصُّ المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على أنه، "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".