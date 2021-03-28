النجف تلتحق بركب المعطلين: عطلة رسمية في عموم المحافظة

وقال الياسري في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تقرر اعتبار يوم غد الاثنين 29/3/2021 عطلة محلية بمناسبة حلول النصف من شعبان وذكرى ولادة الإمام المهدي اروحنا لتراب مقدمه الفداء عدا دوائر التربية لجميع المدارس الحكومية والاهلية في المركز والاقضية والنواحي لاكمال امتحانات نصف السنة والكورس الأول وكذلك التعليم والجامعات والدوائر الامنية والخدمية والصحية والمصارف".وبينّ الياسري، ان "العطلة جاءت للابتهاج بهذه الليلة المباركة وإتاحة الفرصة للمواطنين لاحياء الشعائر الدينية والمشاركة بالاحتفالات بذكرى ولادة أمل الأمة ومنقذها ، مشددا في الوقت نفسه على جميع المواطنين الالتزام بالضوابط الصحية التي وضعتها خلية السلامة والصحة وتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة الجميع".