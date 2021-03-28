الفتح يعلن تضمين عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

وقال النائب عن التحالف حامد الموسوي، في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنه "تم تثبيت فقرة اضافة 30 الف درجة وظيفية لاعادة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي، ولا صحة لما يتم تداوله عن الغاء هذه الحقوق اسوة بأقرانهم من ابنائنا في القوات الامنية الاخرى".وأضاف "عملنا على انصاف هذه الشريحة المضحية ولن نتتازل عن تثبيت حقوقهم في موازنة هذا العام".ومن المؤمل، أن يعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية.