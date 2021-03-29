الكاظمي يوجه بمتابعة الاسواق ومنع التلاعب بالاسعار

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بأخذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين، وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق".واضافت "كما وجه أيضًا، بدعم وزارتي التجارة والزراعة، للعمل بأقصى الجهود لتهيئة مادة الطحين بأسعار ملائمة"، لافتة الى ان "التوجيه جاء نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تصنّع محلياً، ومحاولة أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجار إرباك الوضع الاجتماعي، واستغلال إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية لقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما يحدث سنوياً".