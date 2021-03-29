الامانة العامة توضح تفاصيل انهيار المبنى وتكشف عن عدد الاصابات

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز"، إن "أعمال صيانة وتأهيل كانت تجري في بناية مخصصة الى مصرف الرافدين فرع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تعرض جزء من السقف إلى الانهيار، ما أدَّى إلى إصابة ثلاثة من العمال بجروح".وأضاف أن "فرق الدفاع المدني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدفاع المدني في المنطقة الخضراء وقيادة الفرقة الخاصة أسهموا برفع الإصابات ونقلهم الى المستشفى.مشيراً إلى أن "البناية غير تابعة لأمانة مجلس الوزراء ولا صحة لما نشر بأنها تابعة للدائرة الهندسية في الأمانة".الى ذلك أصدر مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، بياناً بشأن الحادثة، حيث ذكر المكتب الاعلامي للمصرف، أن "بناية قيد الانشاء مخصصة لمصرف الرافدين، انهارت في المنطقة الخضراء"، موضحاً أن "جزءاً من السقف تعرض للانهيار اثناء صيانة وتأهيل البناية الجديدة للمصرف".ولفت الى أن "البناية عبارة عن موقع بديل للمصرف ويجري فيها اعمال تأهيل وتطوير تمهيدا واستعدادا لانتقال الفرع اليها وممارسة اعماله المصرفية من حيث توسيع عمل الفرع والافضلية لموقعه الجديد".