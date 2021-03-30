الدفاع المدني يخمد حريقاً بمجمع طبي في النجف الاشرف

بيان للمديرية تلقته "السومرية نيوز" ذكر ان فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت اعلى سطح البناية وابعدت خطرها عن خزين وقود (الگاز) الخاص بالمولدات الكهربائية ومنعت امتداد النيران إلى المجمعات الطبية المجاورة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .يذكر أن سبب الحريق كان نتيجة تماس كهربائي في المولدات الكهربائية الموضوعة اعلى البناية وهي ما حذرت منه الدفاع المدني في وقت سابق نظراً الخطورة وسرعة انتشار الحريق اذا ما حدث .