شركة أمازون ترد على الانتقادات والاستنكارات بشأن "دواسة" العلم العراقي

قررت شركة امزون الامريكية، اليوم الثلاثاء، رفع المنتج الذي أثار غضب وتحفظ الشارع العراقي، تمثل بـ"دواسة أقدام"، بهيئة العلم العراقي، وفيما قدمت اعتذارا للعراقيين.

وبعد عدة تغريدات معترضة على المنتج، رد حساب "أمازون هيلب"، على المدونة رغد الحيالي، عبر "رتيوت" على منصة تويتر: "مرحبًا رغد ، نعتذر عن أي إزعاج ، أحيانًا نرى مثل هذه العناصر، وسنقوم بالتحقيق فيها وإزالتها من الموقع".

ووجه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واستنكارات بسبب عرض شركة امازون للتسوق عبر الانترنت دواسة قدمين تحمل العلم العراقي.



وعلقت الشركة على هذه الدواسة بعبارة "سجادة مدخل، مناسبة للمكاتب الامريكية".