العتبة الحسينية تكشف حجم الانفاق على علاج جرحى القوات الأمنية

وقال مسؤول وحدة الاعلام في القسم عماد الجشعمي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المبالغ المالية التي انفقتها العتبة الحسينية المقدسة منذ عام (2014) ولغاية الثلث الاخير من شهر آذار/ مارس 2021، كمنح مالية مقطوعة ومصاريف علاج داخل العراق وخارجه لجرحى القوات الامنية والملبين لفتوى (الدفاع الكفائي) بلغت قرابة (4) مليار دينار عراقي".وأوضح أن "المنح المالية والمساعدات المقطوعة لجرحى القوات الأمنية والملبين لفتوى (الدفاع الكفائي) بلغت (1.622.650.000) دينار عراقي لـ(2041) جريح".وأضاف، "أما المبالغ المصروفة لعلاج الجرحى من كافة الفصائل داخل العراق بلغت (346.850.000) دينار عراقي لـ (1382) جريحا"، لافتا إلى أن "هذا المبلغ لا تشمل التخفيضات في مستشفيات الإمام زين العابدين (عليه السلام) التابع للعتبة الحسينية المقدسة، ومستشفى الكفيل التابع للعتبة العباسية المقدسة".وتابع أن "المبالغ المصروفة لعلاج الجرحى من كافة الفصائل خارج العراق (الهند، لبنان، ايران، روسيا) بلغت (1.728.537.500) لـ(470) جريحا".واختتم البيان بالقول: أن العتبة الحسينية المقدسة، عكفت على ترجمة توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي لها الشيخ عبد المهدي الكربلائي، بدعم عوائل الشهداء والجرحى من ملبي فتوى (الدفاع الكفائي)".