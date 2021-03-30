كردستان.. حزمة قرارات جديدة للوقاية من كورونا

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، إن "اللجنة العليا قررت استمرار اغلاق المدارس والجامعات الحكومية والاهلية لغاية 10 نيسان المقبل، وفقط المراحل التي لديها موعد الامتحانات بأن تجري الامتحانات وبعد التقييم سيكون هناك قرار آخر".وأضاف، أنه "تقرر منع جميع التجمعات، والمؤتمرات مع استمرار اغلاق جميع قاعات المناسبات والحفلات والمسارح إلى إشعار آخر مع إغلاق قاعات السينما".واوضح الوزير"سيتم اغلاق المعابر والحركة بين الاقليم والمحافظات الأخرى في أيام الخميس والجمعة والسبت باستثناء الحركة التجارية".