التخطيط: شمول اكثر من مليوني موظف بقاعدة بيانات الرقم الوظيفي

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز" إن لجنة الأمر الديواني 55 برئاسة رئيس مركز الإحصاء وعضوية وزارة المالية ووزارة الاتصالات وديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل عملها بشأن مشروع الرقم الوظيفي".وأضاف نأمل بأن تنهي اللجنة جميع تفاصيل العمل التطبيقية خلال 4 أشهر من تأريخ بدء عملها".وتابع، أنه تم إدخال اكثر مليونين موظف في قاعدة البيانات الخاصة بالرقم الوظيفي.مبيناً أنه ستكون هناك تجربة في وزارة التربية الاختبار النظام ومن بعدها يتم اطلاقه على مستوى الوزارات كافة".