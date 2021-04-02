فائق زيدان يعلن تسليم ملف بناء مقر القضاء إلى "مهندس عراقي"

وقال زيدان في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "قرر منذ تسنمه موقع المسؤولية الأول في إدارة القضاء ان يتم السعي لإيجاد أبنية للمحاكم ومقر للقضاء يليق بتاريخ العراق الحضاري وان يكون لإدارة القضاء ورأس الهرم القضائي المتمثل بمحكمة التمييز صرح متميز يكون أحد رموز العراق وفكرنا ان يكون هذا البناء يعكس رمزية القانون والقضاء ومقترن بتاريخ العراق فوجدنا ان مسلة حمورابي هي الرمز الذي يميز العراق عن غيره في هذا المجال".وأضاف، أنه "لا يمكن توكيل مهمة اعداد تصاميم هذا البناء إلى شركة او مصمم غير عراقي لأنه ربما يقلل من قيمة المنجز خاصة وأننا نشاهد من نافذة مكتبنا بناية البنك المركزي وهي ترتفع يوميا بشكل متميز جدا ومصممها الراحلة ابنة العراق زهاء حديد لذا قررنا ان نوكل هذه المهمة إلى مهندس عراقي ليكون العمل بكل تفاصيله يقترن باسم العراق تاريخا ورمزا وتنفيذا".وتابع "بعد البحث وجدنا ان خير من يمكنه ان يترجم فكرة الحلم إلى حقيقة المهندس العراقي منهل الحبوبي الذي رحب بالفكرة ووافق عليها بدون تردد ورغم الازمة المالية التي قد تؤخر التنفيذ إلا اننا وجهنا المختصين في الدائرة المالية والهندسية في مجلس القضاء الأعلى ان يضعوا الخطط التي يمكن من خلالها تنفيذ المشروع على شكل مراحل حتى وان طال الزمن وصولا إلى النتيجة وتحقيق الحلم بان يكون دار القضاء هو أحد المعالم التي تميز العاصمة بغداد الحبيبة".