رئيس لجنة نيابية يطالب بتوزيع رواتب الاشهر الثلاثة المقبلة بالدولار

الصالحي قال في بيان ورد للسومرية نيوز ان "ايرادات العراق بحسب بيان وزارة النفط بلغت 5.8 مليار دولار وكمية النفط المصدر 91 مليون و311 الف و929 برميل وبمعدل سعر بلغ 63.329 دولارا للبرميل الواحد ، رغم قرار اوبك بتخفيض الانتاج، وبالنظر لتعرض الشريحة الفقيرة الى الضرر الفاحش جراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي من قبل البنك المركزي".واضاف "ولكون المسؤولية الملقاة علينا ضمن واجباتنا الرقابية، وانطلاقا من مبدأ المحافظة على حقوق المواطن، فاننا نطالب الحكومة بضرورة توزيع الرواتب للاشهر الثلاثة المقبلة بالدولار ليتسنى للمواطن المتضرر من اعادة جزء من حقه المسلوب"، مشيرا الى ان "هذا الاجراء سيؤدي الى رفع قيمة الدينار العراقي طرديا".