المرور تكشف عن مقترحات لانهاء الازدحامات في بغداد

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "أهم أسباب الزخم المروري في العاصمة بغداد هو الأعداد الهائلة للمركبات التي دخلت العراق بعد عام 2003 والتي لاتزال تدخل بشكل مستمر و ستقارب اعدادها ثلاثة ملايين مركبة في الوقت الذي تصل فيه الطاقة الاستيعابية للعاصمة 300 ألف مركبة".وأكد كريم أن "التخطيط العمراني للعاصمة بغداد لم تطرأ عليه اي تحديثات في السنوات الأخيرة "، لافتاً الى أن "مديرية المرور العامة تنسق مع جميع الدوائر المعنية في سبيل تخفيف الزخم".وعن مقترحات حل ازمة الزخم المروري لفت كريم، الى ان "العاصمة تحتاج إلى بناء جسور جديدة وأنفاق وتفعيل المترو" اضافة الى تطبيق نظام التسقيط، أي تسقيط رقم مركبة مقابل مركبة أخرى".وأوضح كريم أن "قرار 68 الذي اصدره مجلس الوزراء بخصوص شراء لوحات تسجيل مقابل ثمن من الدولة، اي بمعنى أن يكون سعر لوحة الارقام مليونين او ثلاثة ملايين والقسم الآخر تتحمله الدولة، يعطي المواطن خيارين إما تسقيط قيد المركبة او يقوم بشراء لوحات بشكل مباشر".وأشار الى أن "مديرية المرور قدمت 37 مقترحاً في عام 2017 من أجل تخفيف الازدحامات من ضمنها تغيير أوقات الدوام الرسمي في الدوائر والوزارات لغرض انسيابية الطريق، مبينا ان الحكومة اخذت ببعض المقترحات منها رفع الكتل الكونكريتية وعدد من السيطرات الأمنية".