تعيين قائد جديد لشرطة ذي قار

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تعيين قائداً جديداً لشرطة محافظة ذي قار.

وقال مدير العلاقات في الوزارة، بمنشور على فيسبوك تابعته السومرية نيوز، أنه "تم تعيين اللواء مؤيد فرحان محمد حسين قائدا لشرطة محافظة ذي قار".

