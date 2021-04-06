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تعيين قائد جديد لشرطة ذي قار
محليات
2021-04-06 | 12:21
778 مشاهدة
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تعيين قائداً جديداً لشرطة محافظة ذي قار.
وقال مدير العلاقات في الوزارة، بمنشور على فيسبوك تابعته السومرية نيوز، أنه "تم تعيين اللواء مؤيد فرحان محمد حسين قائدا لشرطة محافظة ذي قار".
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