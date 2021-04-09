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المياحي يدعو هيئة النزاهة لفتح ملف مديرية تربية واسط

محليات

2021-04-09 | 05:55
المياحي يدعو هيئة النزاهة لفتح ملف مديرية تربية واسط
758 مشاهدة

دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، هيئة النزاهة والجهات الرقابية الى فتح ملف المديرية العامة لتربية محافظة واسط .

وقال المياحي في بيان تلقته "السومرية نيوز" منذ أشهر ونحن نعيش صراع وتقاطع بين المحافظة والوزارة وتنازع حول الصلاحيات أنحدرت لتصل لأمور شخصية أنعكست سلباً على أستقرار المديرية وعموم المحافظة وبذلك لابد من عدم أبقاء الامور على ماهي عليه.

بعد أن قدم مدير عام التربية منعم صادق عابدي وللمرة الثالثة طلبات للأحالة للتقاعد. طلب منا السيد وزير التربية فتح باب الترشيح لموقع مدير عام تربية واسط ورفعنا ثلاث مرشحين وبعدها تراجعت الوزارة عن ذلك وأصرت على أبقاء المدير العام.

واضاف المياحي، انه منذ أشهر ونحن نخاطب مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة بضرورة التدخل وحسم موضوع مدير عام تربية واسط ولم نجد أستجابة واضحة.

وبعد أن أستنفذنا كل الطرق القانونية التي أردنا أصلاح التربية فيها وأبعادها من المحاصصة التي تجذرت فيها ووصلت حتى لأدارات المدارس ناهيك عن الانهيار التام ادارياً وتنظيمياً، أن قوة الاحزاب والمحاصصة أكبر من المساعي التي كنا ولازلنا نطمح لها.

وتابع البيان، ومن أجل أخلاء مسؤوليتنا الاخلاقية من الانهيار الحاصل في مديرية تربية واسط نطلب من السيد رئيس مجلس الوزراء فك ارتباط التربية بالمحافظة وعلى الوزارة تحمل مسؤوليتها وادارة كافة الامور المالية والادارية والخدمية وبناء المدارس وابعاد التربية من سطوة الاحزاب.

ولفت المياحي بالقول، ادعو مجددا هيئة النزاهة ولجنة التربية البرلمانية لفتح ملف تربية واسط بكل شفافية وتشكيل فريق اتحادي يتولى فتح كافة الملفات التي شخصناها سابقا.


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