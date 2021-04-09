الزراعة تعلن إعادة العمل لـ5 آلاف مشروع دواجن في العراق

وقال الخفاجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "يستغرب من تصريحات قائممقام الرمادي، الذي دعا فيها الى العزوف عن شراء الدجاج العراقي، عادا هذه التصريحات، بانها تدخل في خدمة الدول الأجنبية التي تسعى الى تخريب الاقتصاد الوطني".وأشار إلى أن "الوزارة نجحت بإعادة العمل إلى 5 آلاف مشروع دواجن لحم في عموم البلاد، بعد توقفها جراء دخول المستورد والتهريب، مشيرا الى ان هذه المشاريع ستساهم بتشغيل الايدي العاملة، وصولا الى التصدير وتحريك عجلة الاقتصاد".