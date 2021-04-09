إنقاذ أربعة أطفال حاصرتهم النيران في بغداد (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن إنقاذ أربعة أطفال من حادث حريق اندلع داخل منزلهم، في منطقة الإسكان بجانب الكرخ من بغداد.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "فرقها تدخلت بالوقت المناسب وتمكنت من إنقاذ أربعة أطفال بعد احتراق منزلهم مساء هذا اليوم".



وأضاف البيان "جاهدت فرق الدفاع المدني في إخراج الأطفال بسلام قبل أن تمس أجسادهم النار وسارعت إلى تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي نتيجة اختناقهم بنواتج الحريق السامة قبل نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها مع الاطمئنان على وضعهم الصحي".