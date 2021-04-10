الموارد المائية تعلن عن دراسة خاصة في توزيع حصص الماء على المحافظات

وقال رشيد خلال مؤتمر صحفي في محافظة ذي قار، إن "الوزارة ستعمل على تحديث الدراسة الخاصة بتوزيع الحصص المائية لكل محافظة في العراق بإشراك شركات عالمية"، لافتا الى ان " الدراسة ستراعي حصص محافظات ذي قار والمثنى والبصرة كونها ذنائب مجاري الأنهر".واشار الى " التنسيق مع منظمة اليونسكو لإشراك قطاع الاستثمار في تحسين واقع الاهوار والسماح له بالبناء"، مبينا ان " مشكلات مشروع شط آل ابراهيم في قضاء سيد دخيل يعد من المشاريع المهمة للوزارة وستتم معالجته سريعا".