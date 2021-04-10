النقل تعلن افتتاح طريق ومدخل موانئ أم قصر

وقال الشبلي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "ذلك جاء بناءً على توجيهات ومتابعة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، فقد تم انجاز هذا الطريق و كافة اعمال البنى التحتية الكهربائية والاتصالات الضوئية وغيرها، ويحتوي على اكثر من عشر مسارب لدخول وخروج الشاحنات بعد ان كان فقط مسربين".وبين، أن "الهدف من المشروع هو تسهيل حركة الشاحنات والبضائع و تقليل اكتظاظ الشاحنات مما يزيد ويسرّع حركة الشحن والتفريغ في موانئ ام قصر ويؤدي الى زيادة الايرادات المالية للموانئ".