حدوث هزة أرضية في اربيل

وقالت الهيئة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "هزة أرضية سجلت في تمام الساعة 12:04:28 اليوم بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها ( 3،2) درجة حيث تبعد ( 18 ) كم جنوب غرب قنديل وتبعد ( 40) كم شمال مركز محافظة اربيل"، مشيرة إلى أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".ودعت، المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".