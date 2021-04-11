الحكيم وبارزاني يبحثان تطورات المشهد السياسي العراقي والإقليمي والدولي

وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، "استقبلنا بمكتبنا صباح اليوم رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني وتبادلنا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي العراقي والإقليمي والدولي".واضاف "أشدنا بإقرار الموازنة واعتماد الحوار سبيلا ومنهجا لإنهاء الخلافات بعيدا عن سياسة كسر الآخرين وشددنا على ضرورة إبعاد الملفات ذات التماس المباشر مع مصالح البلد والمواطن عن التجاذب السياسي".وتابع "تناولنا تطورات المشهد السياسي العراق وعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي والدولي وبينا أن العراق يلعب أدوارا إيجابية في تقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة والعالم وقلنا إن كل هذا مرتبط بالاستقرار الداخلي العراقي"، مشيرا الى انه "كلما تمكنا من تحقيق الاستقرار كلما انطلق العراق واستعاد مكانته في المنطقة والعالم".