بالصورة: اندلاع حريق قرب وزارة التخطيط ببغداد

افاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الاحد، باندلاع حريق قرب وزارة التخطيط في العاصمة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حريقا نشب في حشائش بالقرب من وزارة التخطيط"، لافتا إلى أن "قوة من الدفاع المدني أخمدته وسيطرت عليه".