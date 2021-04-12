تربية كردستان تصدر قراراً يتعلق بدوام المدارس والمعاهد

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "استئناف الدوام سيكون الزامياً وبنظام الدراسة عن بعد، بينما سيشمل حضور الطلبة فقط للامتحانات الفصلية وفق الإجراءات الوقائية".وألزمت التربية، بحسب البيان، "إدارات المدارس تقديم تقارير أسبوعية لمديريات التربية حول الموقف الوبائي لمدارسهم، والالتزام بالدوام في الأسبوع مرتين الاثنين والاربعاء حضورياً في المدارس".