الإعدام شنقا لأربعة إرهابيين فجروا مفخخة في صلاح الدين

مجلس القضاء الأعلى قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات صلاح الدين بهيأتها الثانية اصدرت حكما بالإعدام على أربعة إرهابيين اشتركوا بتفجير سيارة مفخخة قرب محطة الوقود داخل مدينة تكريت".وأضاف، ان "العملية استهدفت أمر أفواج صلاح الدين مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح العميد و(33) من إفراد حمايته"، مبينا ان "العصابة قامت بزرع عبوة ناسفة للتمويه وبعد تجمع القوات الأمنية فجرت السيارة المفخخة".وتابع ان "محكمة جنايات صلاح الدين اصدرت حكما بالإعدام شنقا وفقا لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة الثانية /1،2،3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".