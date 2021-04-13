اللجنة العليا تعلن إجراء حملات تلقيح لهذه الفئات

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الثلاثاء، إجراء حملات تلقيح تشمل عدة فئات.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب، إنها "قررت إجراء حملات تلقيح لمنسوبي القوات الأمنية والهيئات التدريسية والطلبة".

