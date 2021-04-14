التعليم: إضافة عشر درجات لمعالجة حالات نتائج طلبة الدراسات العليا

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "دعماً منها لطموحات الطلبة في إكمال مشوارهم العلمي في هذا الظرف الاستثنائي والتزامهم أداء متطلبات الفصل الدراسي الأول بالشكل الحضوري أداء وامتحانا للعام الدراسي 2021/2020 قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معالجة حالات نتائج طلبة الدراسات العليا بإضافة ما لا يزيد عن سقف عشر درجات لتغير حالة الطالب وتمكينه من استكمال الفصل الدراسي الثاني".